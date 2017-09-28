金属期市：铜价和锌价上涨，因中国成长希望

路透伦敦9月28日 - 铜价和锌价周四上涨，因臆测价格近期下跌后值得买入，且对最大金属消费国中国经济平稳成长的希望提振市场人气。

“多头结清仓位近期一直是基本金属市场的主题，过去24小时出现一些良好的远东买盘和借贷活动，尤其是对铜和镍，” Marex Spectron的Alastair Munro表示。

不过，一些分析师警告称，中国需求疲弱。

“铜等多数基本金属的需求面不是那么好。许多围绕中国的人气目前是颇为利多，但我认为，从经济工业面来看，并没有提供理据，”Oxford Economics商品研究部门主管Dan Smith说。

伦敦金属交易所(LME)期铜收涨1.3%，报每吨6,522美元。铜价自9月5日触及峰值6,970美元后回落约7%，因多头结清头寸。

LME指标期锌收涨1.4%，报3,147美元，受库存低等提振。

现货锌较三个月期锌的溢价降至44.50美元，周一报66美元，但相比本月前的今年高位11美元来看仍算是高的，显示锌短期供应短缺。

期镍攀升2%，收报10,440美元。

中国保税区仓库镍溢价急升55美元，至350美元，在两日内上涨110美元，暗示有一方在急于寻求镍供应。

期铝下滑0.1%，至2,131美元。

期铅收涨0.3%，报2,470美元。期锡下滑0.5%，报20,600美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)