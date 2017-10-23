金属期市：锌价上涨，因中国冬季减产前产量已下降

路透伦敦10月23日 - 期锌周一上涨，因数据显示中国9月锌产量下跌，令对冬季减产正收紧金属供应的担忧加重。

周一中国数据显示，9月锌产量同比下跌2.7%，至53.7万吨，9月铝产量同比下跌5.6%，至260万吨，为2016年4月来最低。

“可能是冬季减产已造成产量下跌。我的确认为，这是今年余下时间支持价格的一个原因，”Capital Economics首席商品经济学家Caroline Bain称。

伦敦金属交易所(LME)基本金属全面上涨，上周显示中国经济稳健增长的数据继续对市场提供支持。

“我认为，市场延续上周的正面人气，”Bain说。

中国国家发展和改革委员会主任何立峰周六表示，今年以来，中国经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固，预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能够争取更好的效果，今年底经济总量将超过80万亿元人民币，增量可能超过6万亿元。

LME期锌收高0.9%，报3,129美元，周五下跌0.5%。

现货锌较三个月期锌升水57美元，仍然处于高位，显示短期供应仍然有限。

期铜收高0.8%，报7,004美元，尽管数据显示中国9月精炼铜产量上升6.8%，至2014年12月来最高水准。

期铜低于上周触及7,177美元的三年高位，上周期铜连续第四周上涨。

LME期镍收高1.1%，报11,860美元，受中国钢价上升提振。

期铝上升0.1%，报2,137美元，期铅攀升1.2%，报2,500美元。期锡微幅上涨0.02%，报19,580美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)