金属期市：镍价下跌，因中国冬季钢铁减产临近且美元回弹

路透悉尼10月27日 - 中国期镍周五跟随钢铁价格下跌，周线料大幅 下滑，美元反弹也带来压力。

镍是生产不锈钢的原料，全球最大镍消费国--中国正在加大行业减产 力度，以治理雾霾。

中国政府周五表示，已完成今年的钢铁去产能目标，今冬预计会进一 步限产。冬季通常是雾霾最为严重的季节。

上海期交所主力期镍合约收报每吨92,540元人民币(13,908.47美元)，下跌3.2%，周线跌1.5%。

0712 GMT，LME期镍跌2%至每吨11,500美元。

上海螺纹钢期货跌2.4%，为连续第二日下滑。

美元走强对金属价格构成压力，此前欧洲央行延长购债计划，并降低2018年升息的可能性。

LME期铜跌1.3%至每吨6,898美元，上日曾触及近两周来最低点6,892美元。

上海主力期铜合约则跌1.6%。

LME期铝跌1.5%，隔夜曾触及逾五年高点，受中国铝厂在冬季临近之际削减产能提振。LME在伦敦的库存降至九年低位，为供应短缺迹象，也带来支撑。

沪铝跌1.1%，大体上守住了上日涨幅。上日沪铝曾触及逾一周以来的最高位。

LME注册仓库铝总库存MALSTX-TOTAL下降3,975吨至120万吨，为2008年9月以来最低。但截至10月20日为止，上海库存AL-STX-SGH稳步升至纪录高位615,370吨。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 张涛/高琦)