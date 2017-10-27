金属期市：镍价下跌，因中国冬季钢铁减产临近

路透悉尼10月27日 - 中国期镍周五跟随钢铁价格下跌，扭转稍早的涨势，本周周线料大幅下滑。

镍是生产不锈钢的原料，全球最大镍消费国--中国正在加大行业减产力度，以治理雾霾问题。雾霾通常在冬季比较严重，因工业排放加上燃煤取暖的烟尘。钢厂已被要求在10-3月期间减少生产。

上海期交所主力镍合约跌1.4%至每吨94,280元人民币。该合约本周下跌1.8%。

0100GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍下滑0.1%，报每吨11,730美元。

上海期货交易所螺纹钢期货跌0.48%，连续第二日下跌。

LME期铜回落0.13%报每吨6,977美元，延续上日跌势。

沪铜跌0.18%。

LME三个月期铝持稳，隔夜曾触及五年多高点，因冬季炼厂削减产能临近。伦敦LME库存降至九年低点之际，供应不足的迹象也带来支撑。

沪铝持平，守住上日涨幅。上日该合约触及逾一周高点。

“铝价仍受到支撑，随着冬季来临中国业者开始减产，投资者预计供应会更加紧俏，”澳新银行称。

冬季期间中国料削减数以百万吨计的铝产能，以对抗空气污染。中国是全球最大的铝产国。

LME注册仓库铝总库存MALSTX-TOTAL下降3,975吨至120万吨，为2008年9月以来最低。但截至10月20日为止，上海库存AL-STX-SGH稳步升至纪录高位615,370吨。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 龚芳/李婷仪)