金瑞期货：沪锌明年波幅将进一步扩大

以下内容节选自12月13日的《期货日报》：

自2016年开始的锌精矿短缺引发锌价大幅上涨的行情即将在2018年以后告一段落，锌资源量过剩将在2019年出现，并于2020年继续扩大。从市场平衡与博弈的角度出发，我们认为，锌价将在2018年上演最后一轮表演，随着供应的回归而出现下行，考虑到渠道库存已被有效压缩，伴随着锌价的下跌，补库需求的释放会令锌价的下挫进程受到牵绊，尤其是在2018—2019年，市场由短缺向过剩转移的过程中，锌价的下行并不会立刻兑现。2018年锌价波幅将进一步扩大，沪锌主力合约核心运行区间在20,000—28,000元/吨。

2018年锌精矿继续呈现增产的局势，多数增量体现在中国以外的地区，且主要贡献来自于新建大项目的投产。此外，备受市场关注的世纪矿的复垦项目也将在明年实现6万吨的产量。值得注意的是，Rampura—Agucha项目由于地面上资源枯竭，产量在2018年将出现6万吨的削减，因而2018年在不算嘉能可复产的情况下，境外将出现49万吨的增量。虽然2018年国内统计在内的计划增产项目达到24万吨，但考虑到项目工程的进展与环保问题在未来都倾向于继续严苛，因而对2018年国内矿增量调低至10万吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)