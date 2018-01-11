金砖国家：1月10日股汇市收盘纵览

路透1月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月10日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.63%，报1,197.53点。

中国股市：沪综指连九日收升续创逾一个半月新高，数据符预期银行股护盘

中国汇市：人民币午后逆转震荡收升，定价机制微调不改汇价偏强基本面

香港股市：连续第12日收涨，受沪港通南向资金强劲流入支撑

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巴西股市：连续第二日下跌，交易员了结年初涨势的获利。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.84%，报78,200.572点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2275/82，上日收报3.2457/64。

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南非股市：收低。银行类股跌1.03%。指标Top-40指数收盘下跌0.03%，报53,167.96点；大盘综合指数收盘下跌0.22%，报59,979.63点。

南非汇市：兰特跌至两周低位，此前非国大称没有讨论罢免总统祖马

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印度股市：收盘近持平。因虽然Housing Development Finance等金融股下跌，但塔塔咨询服务公司(TCS)等资讯科技(IT)股劲扬，抑制了大盘跌势。BSE指数收盘下跌0.03%，报34,433.07点；NSE指数收盘下跌0.05%，报10,632.2点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.59，上日收报63.7075。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.45%，报1,234.64点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.33%，报649.42点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.07%，报57.0325；卢布兑欧元贬值0.39%，报68.245。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)