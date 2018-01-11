金砖国家：1月11日股汇市收盘纵览

路透1月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月11日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.04%，报1,197点。

中国股市：沪综指连10日收升续创逾一个半月新高，成长股领涨

中国汇市：人民币收盘续升，中国否认暂缓增持美债消息助力美指反弹

香港股市：恒生指数连涨第13天，金融股涨势抵消权重股腾讯的跌势

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巴西股市：收高，部分是因为有外资资金稳健流入，这些外资寄望于巴西正在萌芽的消费复苏。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.49%，报79,365.437点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2178/85，上日收报3.2275/82。

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南非股市：银行股领跌之下收低。指标Top-40指数收盘下跌0.65%，报52,824.8点；大盘综合指数收盘下跌0.62%，报59,606.02点。

南非汇市：兰特持平，投资者静观南非政局发展

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印度股市：创收盘记录高位，受印孚瑟斯(Infosys)等资讯科技(IT)股和Housing Development Finance为首的金融股涨势带动。BSE指数收盘上涨0.2%，报34,503.49点；NSE指数收盘上涨0.18%，报10,651.2点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.655，上日收报63.59。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.14%，报1,248.75点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.91%，报655.33点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.06%，报56.4275；卢布兑欧元升值0.57%，报67.8575。(完)