金砖国家：1月12日股汇市收盘纵览

路透1月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月12日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.93%，报1,208.17点。

中国股市：沪综指连11日收升至七周新高，大盘振荡中修复技术指标

中国汇市：美指疲软促人民币飙升创逾四个月新高，贸易数据助力

香港股市：恒生指数连涨14天创纪录收盘高位，腾讯控股反弹

============================================================================

巴西股市：指标股指仍持平，接近最近创下的纪录高位，未受标普调降巴西主权评等的消息影响。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.02%，报79,349.120点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2049/62，上日收报3.2178/85。

============================================================================

南非股市：收高，中国贸易数据好于预期，提振资源类股上涨，支撑大盘。指标Top-40指数收盘上涨0.89%，报53,296.1点；大盘综合指数收盘上涨0.8%，报60,083.13点。

南非汇市：兰特在谨慎交投中下滑，静待非国大新任党主席周末讲话

=========================================================================

印度股市：创纪录收盘高位，金融和能源股上涨带来提振，投资者等候月度通胀数据，以寻觅有关央行货币政策的线索。BSE指数收盘上涨0.26%，报34,592.39点，本周涨1.3%；NSE指数收盘上涨0.28%，报10,681.25点，周线上扬1.2%。两个指数本周第四次创纪录收盘水准，且都是连续第六周周线上升。

印度汇市：卢比兑美元收报63.63，上日收报63.655.

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.99%，报1,261.07点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.99%，报661.85点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.39%，报56.65；卢布兑欧元贬值1.65%，报68.975。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)