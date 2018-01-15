金砖国家：1月15日股汇市收盘纵览

路透1月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月15日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.2%，报1,210.64点。

中国股市：沪综指收跌终结11连升，中小盘股全面溃退仅蓝筹股支撑

中国汇市：人民币收盘创25个月新高，美指弱势打开做多空间

香港股市：恒生指数收低终结连14日涨势，受地产股和腾讯控股下跌拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.51%，报79,752.374点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2096/02，上日收报3.2049/62。

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南非股市：收高，受黄金和铂金相关股票支撑，因这些贵金属价格受美元走软提振上涨。指标Top-40指数收盘上涨0.25%，报53,431.53点；大盘综合指数收盘上涨0.26%，报60,240.96点。

南非汇市：兰特微幅上涨，市场聚焦总统祖马未来

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印度股市：连续第三个交易日创纪录收盘高位，民间信贷机构领涨大盘，好于预期的工业产出增幅及全球股市上扬提振人气。BSE指数收盘上涨0.73%，报34,843.51点；NSE指数收盘上涨0.56%，报10,741.55点。

印度汇市：印度卢比兑美元收在一周高位63.4850/63.4950，上日收报63.63/63.64，追随多数亚币涨势，且国内对股市强劲和经济数据乐观的信心日益增强。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.26%，报1,264.3点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.21%，报663.24点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.58%，报56.32；卢布兑欧元贬值0.32%，报69.195。(完) (整理 王颖；审校 张若琪)