金砖国家：1月16日股汇市收盘纵览

路透1月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月16日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.6%，报1,217.87点。

中国股市：沪综指收升至逾两个月新高，流动性改善市场情绪相对乐观

中国汇市：人民币放量收升至逾两年新高，美指跌势不止添动力

香港股市：恒指收涨1.81%创纪录收盘高位，受腾讯和港交所大涨拉动

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巴西股市：盘中升至纪录高位，因围绕该国经济前景的乐观情绪令股市维持年初涨势。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.1%，报79,831.764点，盘中一度触及80,246.331点，首次突破80,000点大关。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2282/89，上日收报3.2096/02。

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南非股市：升至八周高点，因强劲的零售销售数据和稳健的企业获利预估激发了投资者对经济增长的乐观看法。指标Top-40指数收盘上涨0.65%，报53,777.68点；大盘综合指数收盘上涨0.68%，报60,649.6点。

南非汇市：兰特升至两年半最高，因升穿关键技术点位12.23兰特

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印度股市：结束三连涨，受信实工业(Reliance Industries)等能源股拖累，金融类股也大幅下跌。BSE指数收盘下跌0.21%，报34,771.05点；NSE指数收盘下跌0.38%，报10,700.45点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.0325，上日收报63.4850/63.4950。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.25%，报1,261.09点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.08%，报662.71点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.37%，报56.53；卢布兑欧元贬值0.22%，报69.345。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)