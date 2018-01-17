金砖国家：1月17日股汇市收盘纵览

路透1月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月17日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.39%，报1,222.62点。

中国股市：沪综指放量收升续创逾两个月新高，银行及券商板块领涨

中国汇市：人民币收盘再创逾两年新高，美指暂时企稳推升购汇意愿

香港股市：恒生指数创收盘新高，受助于港交所劲扬

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巴西股市：强劲上涨，并第二次攻破80,000点大关，受外资大量流入推动，且行业相关消息也提振部分主要个股。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.7%，报81,189.161点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2157/70，上日收报3.2282/89。

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南非股市：受到零售销售数据提振，延续上日涨势。指标Top-40指数收盘上涨0.54%，报54,068.84点；大盘综合指数收盘上涨0.45%，报60,924.46点，盘中曾一度升至61,309点的纪录高位。

南非汇市：兰特下跌，因市场重新变得谨慎

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印度股市：上涨，受印孚瑟斯(Infosys)等IT股和印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)等民间银行股价上涨提振，股市出现了普遍的价值股买盘。投资者预计企业业绩将好转，因此市场人气维持高涨。BSE指数收盘上涨0.89%，报35,081.82点；NSE指数收盘上涨0.82%，报10,788.55点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.8825，上日收报64.0325。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.29%，报1,264.7点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.54%，报666.27点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.39%，报56.7525；卢布兑欧元贬值0.04%，报69.37。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)