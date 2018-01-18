金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览

路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.4%，报1,227.52点。

中国股市：沪综指连三日收升至逾两年新高，大金融板块继续发力

中国汇市：人民币收升至逾25个月新高，中国GDP超预期且美指疲软助力转升

香港股市：收报新高，恒生国企指数涨1.76%受中国强劲GDP数据提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.28%，报80,962.645点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2089/96，上日收报3.2157/70。

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南非股市：变动不大，零售类股延续周三因国内零售数据强劲而引发的涨势。指标Top-40指数收盘下跌0.11%，报54,010.49点，其14日相对强弱指标(RSI)显示已接近超买水准，这可能会在未来几日抑制该股指的涨幅。大盘综合指数近持平，报60,922.55点。

南非汇市：兰特续升至两年半高位，因南非央行维持利率不变

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印度股市：创纪录收盘高位，因全球股市上涨提振了人气；银行类股领涨，因市场憧憬政府可能会提高外资对本国银行的投资上限。BSE指数收盘上涨0.51%，报35,260.29点；NSE指数收盘上涨0.26%，报10,817点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.8525，上日收报63.8825。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.15%，报1,279.28点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.17%，报674.05点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.4%，报56.525；卢布兑欧元升值0.35%，报69.13。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)