金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览

路透1月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.41%，报1,232.6点。

中国股市：沪综指连四日收升再创逾两年新高，但3,500点附近遇阻回落

中国汇市：人民币收盘升至25个半月新高，强势走势料持续吸引关注

香港股市：恒生指数收于新高，连续第六周上扬

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巴西股市：徘徊在记录高位附近，对于巴西经济前景的乐观看法维持投资者对本地资产的需求，而与波音结盟的希望则提振巴西航空工业公司(Embraer)的股价。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.32%，报81,219.502点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2006/13，上日收报3.2089/96。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.09%，报54,058.74点；大盘综合指数收盘下跌0.02%，报60,912.88点。

南非汇市：兰特兑美元从两年半高位回落，因升势暂歇

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印度股市：BSE指数收盘上涨0.71%，报35,511.58点；NSE指数收盘上涨0.72%，报10,894.7点。NSE指数盘中首次突破10,900点。两大指数均连续第七周录得周线涨幅。

印度汇市：卢比兑美元收报63.845，上日收报63.8525。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.65%，报1,270.92点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.96%，报667.6点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.34%，报56.72；卢布兑欧元贬值0.37%，报69.385。(完)