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金砖国家：1月2日股汇市收盘纵览
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January 2, 2018 / 11:47 PM / 更新于 10 hours ago

金砖国家：1月2日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透1月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月2日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.76%，报1,177.98点。

中国股市：沪综指收升1.2%至逾一个月新高，资金面担忧缓解周期股领涨

中国汇市：人民币收盘升破6.5元创近四个月新高，迎来新年开门红

香港股市：恒指收高近2%创三个月最大涨幅，收于10年高位

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巴西股市：拉美股市普遍上扬，巴西指标股指领涨，交易商解除对巴西信用评级降评的押注。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.95%，报77,891.035点。

巴西汇市：拉美货币大幅上扬，因美国升息步伐可能放缓的预期打压美元全线回撤，同时中国稳健的经济数据预示该地区原材料出口前景光明。巴西雷亚尔兑美元收报3.2588/01，上日收报3.3133/44。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.55%，报52,823.99点；大盘综合指数收盘上涨0.38%，报59,731.16点。

南非汇市：兰特几无变动，回吐稍早涨幅

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印度股市：收盘基本持平，下周企业业绩出炉前市场弥漫谨慎情绪；原油价格上扬打压石油零售商股价下跌。BSE指数收盘持平，报33,812.26点；NSE指数收盘上涨0.06%，报10,442.2点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.475，上日收报63.675。

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俄罗斯股市和汇市周二因假期休市；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.15%，报605.13点。(完)

编译 王兴亚；审校

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