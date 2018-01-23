金砖国家：1月22日股汇市收盘纵览

路透1月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月22日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.48%，报1,238.5点。

中国股市：沪综指连五日收升站上3,500点整数关口，再创逾两年新高

中国汇市：人民币午后逆转收盘九连升，美政府停摆影响有限

香港股市：恒指收创纪录高位，归功于内地资金不断涌入

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巴西股市：市场在区间交投，交易员在巴西前总统卢拉的贪腐案审判前避免大举入市。Centrais Elétricas Brasileiras SA收高7.26%，盘中一度涨逾10%，此前政府送交国会一份草案，提议将这家国家控制的电力公司民营化。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.56%，报81,675.420点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2085/92，上日收报3.2006/13。

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南非股市：收升，银行类股上涨2.48%，涨幅居前。指标Top-40指数收盘上涨0.2%，报54,165.85点；大盘综合指数收盘上涨0.24%，报61,060.28点。

南非汇市：兰特走强，因预期总统祖马将离职

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印度股市：连续第四个交易日创收盘新高。信实工业(Reliance Industries)领涨。BSE指数收盘上涨0.81%，报35,798.01点；NSE指数收盘上涨0.66%，报10,966.2点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.865，上日收报63.845。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.13%，报1,285.33点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.37%，报676.76点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.4%，报56.495；卢布兑欧元升值0.23%，报69.2275。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)