金砖国家：1月23日股汇市收盘纵览

路透1月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月23日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨1.12%，报1,252.39点。
中国股市：沪综指收升1.3%创近25个月新高，银行股领涨
中国汇市：人民币缩量微幅收贬，但结汇需求仍支撑汇价短期易升难跌
香港股市：收创纪录新高，受大陆资金持续南下的扶助
============================================================================
巴西股市：在近期上涨后投资者获利了结。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.22%，报80,678.347点。
巴西汇市：拉美货币走弱，市场对美国采取保护主义的疑虑拉抬美元。雷亚尔兑美元收报3.2374/81，上日收报3.2085/92。
============================================================================
南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.66%，报54,521.81点；大盘综合指数创新高，收盘上涨0.68%，报61,475.44点。廉价家俱零售商Lewis Group大涨17.7%，涨幅居前；此前该公司公布季度同店销售成长13.3%。
南非汇市：兰特下跌，投资者等待执政党新领导人重振经济政策线索
=========================================================================
印度股市：BSE指数收盘上涨0.96%，报36,139.98点，首度收在36,000点上方；NSE指数收盘上涨1.07%，报11,083.7点，首度收在11,000点上方。此前国际货币基金组织(IMF)称，2018-19年印度将重获全球增速最快的主要经济体头衔。两大股指连续五交易日创收盘新高，因企业财报强劲提振投资人信心。
印度汇市：卢比兑美元收报63.77，上日收报63.865。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.12%，报1,283.75点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.01%，报676.82点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.26%，报56.35；卢布兑欧元贬值0.09%，报69.29。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)