金砖国家：1月24日股汇市收盘纵览

路透1月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月24日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.51%，报1,258.75点。

中国股市：沪综指收盘七连升续创近25个月新高，券商股接过领涨旗帜

中国汇市：人民币收升167点创逾26个月新高，单边走势考验监管政策定力

香港股市：恒生指数连续七日收高，创下最高收盘纪录

============================================================================

巴西股市：大涨，投资人押注巴西前总统卢拉将被禁止参与角逐今年的总统大选。当天稍晚巴西上诉法院无异议维持卢拉贪腐案的有罪判决并加重刑期。指标股指Bovespa指数收盘上涨3.72%，报83,679.998点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1581/90，上日收报3.2374/81。

============================================================================

南非股市：对南非执政党非国大党新党首拉马福萨将重振经济的寄望支撑正面人气，但权重股Naspers下跌抑制了大盘进一步涨势。指标Top-40指数收盘上涨0.1%，报54,575.94点；大盘综合指数收盘上涨0.24%，报61,623.13点。

南非汇市：兰特涨至两年半高位，因美元疲弱和重振南非经济预期

=========================================================================

印度股市：再创收盘新高，银行股和资讯科技(IT)类股涨幅抵消能源及材料股跌幅。BSE指数收盘上涨0.06%，报36,161.64点；NSE指数收盘上涨0.02%，报11,086点。两大股指连续第六个交易日创收盘新高。

印度汇市：卢比兑美元收报63.69，上日收报63.77。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.67%，报1,292.32点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.69%，报681.48点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.31%，报56.1725；卢布兑欧元贬值0.48%，报69.62。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)