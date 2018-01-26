金砖国家：1月25日股汇市收盘纵览

路透1月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月25日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.37%，报1,263.45点。

中国股市：沪综指收跌结束七连升，金融地产股抛压加大令大盘震荡加剧

中国汇市：人民币缩量收盘暴涨525点创近27个月新高，客盘踩踏在所难免

香港股市：收跌近1%结束七连涨，因投资者了结获利

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巴西股市：因圣保罗节休市。预计后续很快将继续上扬。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1470/00，上日收报3.1581/90。

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南非股市：进行兰特对冲操作的个股压制了银行及金融股带来的涨势。指标Top-40指数收盘下跌0.03%，报54,558.02点；大盘综合指数收盘上涨0.1%，报61,684.77点。

南非汇市：兰特微升，执政非国大领导人讲话擦亮外商投资南非前景

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印度股市：中止连六交易日创新高的涨势收低，投资者了结IT类股获利，同时大型国营银行股下跌。BSE指数收盘下跌0.31%，报36,050.44点，但本周累计上扬1.52%；NSE指数收盘下跌0.15%，报11,069.65点，但周线上涨1.61%。两大指数周线均连续四周上扬。印度股市周五将因公共假期休市。

印度汇市：卢比兑美元收报63.545，上日收报63.69。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.46%，报1,311.21点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.45%，报691.37点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.44%，报55.9275；卢布兑欧元升值0.36%，报69.3725。(完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)