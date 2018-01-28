金砖国家：1月26日股汇市收盘纵览

路透1月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月26日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.76%，报1,273.07点。

中国股市：沪综指缩量小幅收升，家电、建材、交通等二线蓝筹股领涨

中国汇市：人民币续收升逾百点创近27个月新高，特朗普讲话难改空美元逻辑

香港股市：收高1.53%并创纪录高位，为连续第七周上涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨2.21%，报85,530.840点，创纪录高位，本周涨逾5%。包括银行股和国有石油公司Petróleo Brasileiro SA 在内的蓝筹股上涨提振指标股指，但矿业股淡水河谷追随铁矿石价格下跌。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1394/02，上日收报3.1581/90。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.05%，报54,530.63点；大盘综合指数收盘下跌0.14%，报61,595.86点。

南非汇市：兰特延续涨势，因美元下跌和重振南非经济预期

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印度金融市场因假期休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.87%，报1,286.7点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.92%，报678.07点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.62%，报56.275；卢布兑欧元贬值0.61%，报69.7925。(完) (编译 李爽 审校 白云)