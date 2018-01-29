金砖国家：1月29日股汇市收盘纵览

路透1月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月29日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.4%，报1,267.98点。

中国股市：沪综指收跌近1%创一个半月最大单日跌幅，获利卖压集中释放

中国汇市：人民币收盘小跌，但结汇需求未出清继续支撑汇价

香港股市：恒生指数下跌中止七连涨，市场稍事喘息

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巴西股市：下跌近1%，因交易员在近期涨势令股指创纪录高位后获利了结。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.97%，报84,698.012点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1650/65，上日收报3.1394/02。

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南非股市：收低逾1%，延续上周四开始的技术性修正走势，指标Top-40指数收盘下跌1.22%，报53,863.76点；大盘综合指数收盘下跌1.28%，报60,806.9点。

南非汇市：兰特兑美元下挫，因美元回升

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印度股市：触及纪录高位，之前政府一份报告预测，2018/19财政年度印度的经济成长将会是主要经济体中最快的。BSE指数收盘上涨0.65%，报36,283.25点；NSE指数收盘上涨0.55%，报11,130.4点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.5725，上日收报63.545。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.87%，报1,275.57点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.47%，报674.87点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.08%，报56.32；卢布兑欧元升值0.1%，报69.7225。(完)