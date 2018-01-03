金砖国家：1月3日股汇市收盘纵览

路透1月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月3日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.53%，报1,184.21点。

中国股市：沪综指收升创近一个半月新高，雄安新区和水泥建材板块领涨

中国汇市：美指疲软不敌购汇需求人民币收盘放量小跌，仍应寻机结汇

香港股市：七连涨并创10年新高，腾讯控股和消费类股领涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.13%，报77,995.162点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2349/64，上日收报3.2588/01。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.02%，报52,832.07点；大盘综合指数收盘下跌0.17%，报59,629.64点。银行股承压，因拉马福萨当选引发涨势后投资者了结获利。

南非汇市：兰特恢复升势，因投资者逢低买入

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印度股市：收盘基本持平，对全球经济改善的乐观人气，被财报季开始前的谨慎情绪所抵消。BSE指数收盘下跌0.06%，报33,793.38点；NSE指数收盘上涨0.01%，报10,443.2点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.53，上日收报63.475。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨2.48%，报1,183.06点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨2.65%，报621.14点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.71%，报57.22；卢布兑欧元升值0.59%，报68.84。(完)