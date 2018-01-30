金砖国家：1月30日股汇市收盘纵览

路透1月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月30日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌1.6%，报1,247.63点。

中国股市：沪综指收低近1%连两日下跌，大盘持续调整权重股领跌

中国汇市：人民币兑美元连两日收跌，客盘购汇平淡静候美联储会议

香港股市：恒生指数收跌1.09%，创六周最大单日跌幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.25%，报84,482.458点。

巴西汇市：拉美货币大多下跌，因市场认为本周的美联储会议可能提升美国未来升息的预期。雷亚尔兑美元收报3.1787/99，上日收报3.1650/65。

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南非股市：从纪录高位回撤，主要股指创14个月来最大单日百分比跌幅，Naspers、PSG、Capitec重挫拖累大盘。指标Top-40指数收盘下跌2.16%，报52,700点；大盘综合指数收盘下跌2.07%，报59,546.23点。

南非汇市：兰特兑美元小幅下跌，连跌第二日

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印度股市：收低，脱离上日所及纪录高点，投资者对近期表现突出的个股进行获利了结，同时在周四联邦预算公布前谨慎气氛浓厚。BSE指数收盘下跌0.69%，报36,033.73点；NSE指数收盘下跌0.73%，报11,049.65点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.6，上日收报63.5725。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.05%，报1,274.94点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.05%，报674.55点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.12%，报56.385；卢布兑欧元贬值0.27%，报69.91。(完)