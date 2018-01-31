金砖国家：1月31日股汇市收盘纵览

路透2月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月31日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.56%，报1,254.59点。

中国股市：沪综指连三日收低，外围市场大跌加剧市场不安情绪

中国汇市：人民币收盘飙升495点，1月涨幅3.5%为1994年汇率并轨来最大

香港股市：收升0.9%，本月录得近三年来最佳月度表现

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.51%，报84,912.699点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1793/03，上日收报3.1787/99。

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南非股市：主要股指收盘几近持平，但移动电信运营商Vodacom在公布季度营收上升后股票迎来买需。指标Top-40指数收盘下跌0.16%，报52,614.65点；大盘综合指数收盘下跌0.07%，报59,506.12点。

南非汇市：兰特兑美元微幅上涨，关注南非总统祖马的命运

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印度股市：连续第二个交易日下跌，因投资者在政府公布年度预算前保持谨慎，但股指仍录得10月以来最佳月度表现，因有企业获利复苏的迹象。BSE指数收盘下跌0.19%，报35,965.02点；NSE指数收盘下跌0.2%，报11,027.7点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.58，上日收报63.6。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.58%，报1,282.36点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.79%，报679.87点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.31%，报56.2075；卢布兑欧元升值0.15%，报69.8025。(完)