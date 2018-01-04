金砖国家：1月4日股汇市收盘纵览

路透1月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月4日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.71%，报1,192.56点。

中国股市：沪综指收升续创近一个半月新高，油气板块领涨大盘

中国汇市：机构逢高结汇人民币收盘转升，美数据和美联储纪要影响转弱

香港股市：连涨第八日并再创10年新高

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巴西股市：领涨拉美股市，国内外投资者在新年伊始对该国的总体方向表现出乐观看法。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.84%，报78,647.418点。指标股指在午后交易中连续第二日触及盘中纪录高位，为连续第九个交易日上涨。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2332/39，上日收报3.2349/64。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.32%，报52,662.63点；大盘综合指数收盘下跌0.26%，报59,476.77点。

南非汇市：兰特兑美元反弹，因政治前景改善

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印度股市：收高，政府寻求议会批准向国有银行注资8,000亿卢比作为资本重整计划的一部分，这推动国有银行尾盘上扬。BSE指数收盘上涨0.52%，报33,969.64点；NSE指数收盘上涨0.59%，报10,504.8点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.4，上日收报63.53。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨2.63%，报1,214.17点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨2.81%，报638.61点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.66%，报56.84；卢布兑欧元升值0.21%，报68.6975。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)