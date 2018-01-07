金砖国家：1月5日股汇市收盘纵览

路透1月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月5日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.71%，报1,201.01点。

中国股市：沪综指连六日收升续创近一个半月新高，地产股集体走强

中国汇市：人民币收创四个月新高，关注晚间美国非农数据

香港股市：连涨第九日，恒指收于10年高点

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巴西股市：触及纪录高点，受强劲的经济增长数据提振；之前公布的数据显示，该国工业生产连续第三个月增长。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.54%，报79,071.467点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2323/36，上日收报3.2332/39。周五的一项路透调查显示，雷亚尔今年可能会下跌，因市场不确定巴西总统特梅尔(Michel Temer)的结构性改革能否在该国数十年来最不确定的大选中幸存下来。

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南非股市：上涨，投资者从主要新兴市场的乐观基调中获得引导。指标Top-40指数收盘上涨0.34%，报52,842.68点；大盘综合指数收盘上涨0.4%，报59,717.2点。

南非汇市：兰特收跌但连涨第八周，创2002年来最长周度连涨

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印度股市：创纪录收盘高位，并连续第五周录得周线涨幅，因金融和金属类股上涨，追随全球市场在强劲经济数据提振下的涨势。BSE指数收盘上涨0.54%，报34,153.85点；NSE指数收盘上涨0.51%，报10,558.85点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.365，上日收报63.4。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.47%，报1,219.89点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.41%，报641.21点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.25%，报56.9825；卢布兑欧元升值0.03%，报68.675。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)