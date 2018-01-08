金砖国家：1月8日股汇市收盘纵览

路透1月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月8日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.49%，报1,206.86点。

中国股市：沪综指连七日收升创一个半月新高，地产股受利好政策刺激领涨

中国汇市：美指企稳人民币高开后收跌，汇价稳中偏强预期仍在

香港股市：恒生指数收高，连续10个交易日上涨

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巴西股市：创收盘新高，受益于对巴西财政前景的乐观情绪及强劲的国际投资资金流。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.39%，报79,378.535点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2356/63，上日收报3.2323/36。

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南非股市：随全球许多股市上扬，不过涨势可能很快面临技术阻力，部分分析师追踪的动量指标显示，主要股指正在逼近超买水平。指标Top-40指数收盘上涨0.55%，报53,131.7点；大盘综合指数收盘上涨0.54%，报60,038.39点。

南非汇市：兰特下跌逾1%，因美元回升

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印度股市：连续第二个交易日创收盘新高，投资者对于企业财报依然乐观；全球股市普遍游走于纪录高位附近也提振此间人气。BSE指数收盘上涨0.58%，报34,352.79点；NSE指数收盘上涨0.61%，报10,623.6点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.505，上日收报63.365。

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俄罗斯股市和汇市休市；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.05%，报641.52点。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)