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金砖国家：1月9日股汇市收盘纵览
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January 9, 2018 / 11:58 PM / 更新于 20 hours ago

金砖国家：1月9日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透1月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月9日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.14%，报1,205.14点。

中国股市：沪综指连八日收升创逾一个半月新高，消费板块再度走强

中国汇市：人民币收盘挫跌逾250点，逆周期系数调整料打压升值预期

香港股市：连续第11日收涨，创下10年新高

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巴西股市：指标股指从记录高位回落，中断此前连续11个交易日涨势，受伊塔乌联合银行控股(Itaú Unibanco Holding)和淡水河谷等绩优股下跌的打压。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.65%，报78,863.538点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2457/64，上日收报3.2356/63。

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南非股市：大盘变动不大，零售商Steinhoff下跌，使市场承压。指标Top-40指数收盘上涨0.1%，报53,184.36点；大盘综合指数收盘上涨0.13%，报60,113.65点。

南非汇市：兰特上涨，受南非总统祖马离职传闻推动

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印度股市：连续第三个交易日收于纪录高位，受一些能源股上涨的扶助。BSE指数收盘上涨0.26%，报34,443.19点；NSE指数收盘上涨0.13%，报10,637点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.7075，上日收报63.505。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.76%，报1,229.15点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.9%，报647.29点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.02%，报56.995；卢布兑欧元升值1.01%，报67.9825。(完) (编译 张若琪 审校 汪红英)

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