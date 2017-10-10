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金砖国家：10月10日股汇市收盘纵览
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2017年10月10日 / 晚上11点27分 / 10 天内

金砖国家：10月10日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透10月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月10日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.1%，报1,112.52点。

中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升，大盘整体震荡医疗股领涨

中国汇市：人民币收盘劲升逾400点但流动性欠佳，逢低购汇限制反弹空间

香港股市：收高，受电信及地产类股提振

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巴西股市：中止两日连跌收高，金融类股上涨，巴西国家石油公司股票亦升。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.55%，报76,897.209点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1833/38，上日收报3.1852/59。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.08%，报51,362.73点；大盘综合指数收盘上涨0.17%，报57,629.93点，创收盘新高。但股市涨势受需对兰特汇率进行对冲的股票所抑制。这类企业的多数营收均来自海外，因此兰特走强可能削弱其营收。

南非汇市：兰特反弹，因投资者在低位买入

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印度股市：连三个交易日上涨，但涨幅受限，因投资人在本周稍后企业季度财报季揭开序幕前对冲押注。BSE指数收盘上涨0.24%，报31,924.41点；NSE指数收盘上涨0.28%，报10,016.95点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.275，上日收报65.35。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.21%，报1,134.86点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.55%，报586.32点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.59%，报57.9875；卢布兑欧元升值0.01%，报68.49。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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