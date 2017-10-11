金砖国家：10月11日股汇市收盘纵览

路透10月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月11日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.43%，报1,117.33点。

中国股市：沪综指收升创逾21个月新高，医疗医药板块保持强势

中国汇市：人民币逆转升势微幅收低，人民币指数逼近年内新高推动逢低购汇盘

香港股市：收盘下跌，因施政报告的地产和税收举措令人失望

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.31%，报76,659.802点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1690/00，上日收报3.1833/38。

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南非股市：小涨，酒店集团Sun International和服饰零售商Truworths领涨。指标Top-40指数收盘上涨0.15%，报51,438.55点；大盘综合指数收盘上涨0.24%，报57,770.73点。

南非汇市：兰特连续第二天上涨逾1%，受空头回补带动

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印度股市：回吐盘中稍早涨幅收低，并结束此前三天连涨，因投资人了结银行股录得的获利。BSE指数收盘下跌0.28%，报31,833.99点；NSE指数收盘下跌0.32%，报9,984.8点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.14，上日收报65.275。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.75%，报1,143.32点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.81%，报591.06点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.26%，报57.8375；卢布兑欧元贬值0.12%，报68.57。(完)