金砖国家：10月12日股汇市收盘纵览

路透10月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月12日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.38%，报1,121.62点。

中国股市：沪综指收跌终结四连升，观望情绪上升投资者等待基本面明朗

中国汇市：人民币收盘小跌无视美元弱势，短期实需引导汇价宽幅波动

香港股市：在金融股引领下收高，追随全球股市涨势

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巴西股汇市：休市。

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南非股市：收低，Gold Fields<GFIJ.J >在绩优股中跌幅最大，因兰特上涨打压金矿企业的获利。指标Top-40指数收盘下跌0.17%，报51,352.82点；大盘综合指数收盘下跌0.04%，报57,747.34点。

南非汇市：兰特升至两周高位，因投资者冒险意愿改善

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印度股市：两大指数均收在9月21日以来最高水准。BSE指数收盘上涨1.09%，报32,182.22点。NSE指数收盘上涨1.12%，报10,096.4点，并创5月25日以来单日最大百分比升幅；在塔塔咨询服务公司(TCS)等重要企业财报公布前，市场激情升温。

印度汇市：卢比兑美元收报65.08，上日收报65.14。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.06%，报1,143.96点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.2%，报589.85点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.24%，报57.6975；卢布兑欧元升值0.51%，报68.22。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)