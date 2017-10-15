金砖国家：10月13日股汇市收盘纵览

路透10月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月13日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.38%，报1,125.91点。

中国股市：沪综指小幅收升至逾21个月新高，中小盘股走势相对活跃

中国汇市：人民币微收升十九大前气氛偏多，贸易数据向好提供支撑

香港股市：恒生指数微幅收升，投资人审慎以待中共十九大

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.43%，报76,989.786点，跟随强于预期的中国贸易数据出炉后引发的大宗商品价格涨势。

巴西汇市：雷亚尔上涨，因市场预期美国将缓慢升息，或将提振对高收益资产的需求。雷亚尔兑美元收报3.1484/91，上日收报3.1690/00。

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南非股市：跟随全球股市上涨势头微升。全球股市连续第四日走高，因投资者预期全球经济将全面增长；不过南非国内股市的涨幅受技术面因素限制。指标Top-40指数收盘上涨0.19%，报51,450.39点；大盘综合指数收盘上涨0.22%，报57,876.6点，盘中触及纪录高位57,920.52点。

南非汇市：兰特升至两周高位，此前法庭裁决支持对总统祖马的贪腐指控

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印度股市：收升，此前发布的数据显示9月通胀率意外持稳。BSE指数收盘上涨0.78%，报32,432.69点，本周收升1.94%，为7月14日止当周以来最大周度涨幅；NSE指数收盘上涨0.7%，报10,167.45点，为纪录最高收位，盘中亦创下10,191.90点的新高；该指数本周收升1.81%。

印度汇市：卢比兑美元收报64.9275，上日收报65.08。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.11%，报1,156.64点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.04%，报595.96点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.93%，报57.16；卢布兑欧元升值0.85%，报67.6375。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)