金砖国家：10月16日股汇市收盘纵览

路透10月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月16日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.52%，报1,131.82点。

中国股市：沪综指放量小幅收跌，中小盘股和次新股领跌挫伤市场人气

中国汇市：人民币兑美元小幅收贬，客盘购汇需求旺盛成交扩大

香港股市：追随亚股涨势收高，接近10年高位

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.13%，报76,891.839点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1717/27，上日收报3.1484/91。

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南非股市：主要股指触及纪录高位，追随主要海外市场的涨势，建筑商Group Five收盘飙升逾20%，此前该公司收到对其欧洲业务的收购报价。指标Top-40指数收盘上涨0.51%，报51,713.37点；大盘综合指数收盘上涨0.5%，报58,163.56点。

南非汇市：兰特从三周高位小幅回落，关注周三通胀数据

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印度股市：创纪录收盘高位，因投资者受到近期经济数据的鼓舞。数据显示，印度9月商品出口猛增，推动贸易逆差降至七个月低点。BSE指数收盘上涨0.62%，报32,633.64点；NSE指数收盘上涨0.62%，报10,230.85点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.74，上日收报64.9275。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.14%，报1,158.24点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.36%，报598.1点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.28%，报57.3175；卢布兑欧元升值0.06%，报67.595。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)