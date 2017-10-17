金砖国家：10月17日股汇市收盘纵览

路透10月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月17日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.54%，报1,125.66点。
中国股市：沪综指续小幅收跌，十九大临近观望氛围浓厚成交明显萎缩
中国汇市：人民币震荡大幅收贬，受月中购汇需求和美指反弹拖累
香港股市：恒生指数收平，观望中共十九大及中国第三季GDP数据
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巴西股市：下跌，因市场担忧巴西总统可能面临贪腐审查。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.9%，报76,201.250点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1680/90，上日收报3.1717/27。
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南非股市：收低，金价下跌使得金矿类股承压。指标Top-40指数收盘下跌0.39%，报51,510.16点；大盘综合指数收盘下跌0.48%，报57,882.67点。
南非汇市：兰特续跌，因政府内阁重组
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印度股市：NSE指数收盘基本持平，盘中稍早触及纪录高点，投资者在重要企业公布业绩前转趋谨慎。BSE指数收盘下跌0.08%，报32,609.16点；NSE指数收盘上涨0.04%，报10,234.45点，创纪录收盘高位。
印度汇市：卢比兑美元收报65.02，上日收报64.74。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1%，报1,146.62点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.96%，报592.37点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.04%，报57.2925；卢布兑欧元升值0.27%，报67.41。(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)