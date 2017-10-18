金砖国家：10月18日股汇市收盘纵览

路透10月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月18日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.11%，报1,126.9点。

中国股市：沪综指小幅收涨结束二连跌，十九大开幕观望气氛仍未散

中国汇市：人民币小幅收跌破6.62关口，月中购汇旺盛压低汇价

香港股市：恒指收盘微涨，地产股涨势抵消资源股下跌

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.51%，报76,591.089点。投资者仍保持谨慎，因巴西总统特梅尔卷入一场贪腐丑闻，可能注定其有利于市场的改革努力将以失败告终。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1644/51，上日收报3.1680/90。

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南非股市：录得温和涨幅，营收主要来自海外的企业股价受益于本币走软。指标Top-40指数收盘上涨0.46%，报51,747.21点；大盘综合指数收盘上涨0.47%，报58,152.41点。

南非汇市：兰特跌至一周低位，因美元走坚和通胀高于预期

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印度股市：NSE指数中止四连涨收低，Axis Bank坏账增加，令外界担忧该国银行业问题资产的恢复前景。BSE指数收盘下跌0.08%，报32,584.35点；NSE指数收盘下跌0.23%，报10,210.85点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.035，上日收报65.02。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.1%，报1,147.79点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘持平，报592.38点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.23%，报57.425；卢布兑欧元贬值0.47%，报67.73。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)