金砖国家：10月19日股汇市收盘纵览

路透10月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月19日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.89%，报1,116.91点。
中国股市：沪综指收跌至逾半个月新低，经济数据不及预期周期股领跌
中国汇市：人民币续震荡收跌，购汇需求和经济数据带动汇价走弱
香港股市：恒指收挫1.9%创两个月最大单日跌幅，受累于地产股下滑
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.4%，报76,283.162点，盘中跌幅一度超过1%。全球需求担忧打压基本金属价格大幅下跌，拖累矿业和钢铁制造类股。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1747/60，上日收报3.1644/51。
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南非股市：收低，Harmony Gold领跌，此前该公司表示可能考虑发行新股以偿还贷款。指标Top-40指数收盘下跌0.43%，报51,525.52点；大盘综合指数收盘下跌0.44%，报57,896.83点。
南非汇市：兰特终结三连跌走势上涨，因空头回补
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印度股市：收低，印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)和HDFC Bank等银行股跌幅居前。由于排灯节假期，印度股市周四只短暂开市约一小时，下周一恢复正常交易。BSE指数收盘下跌0.6%，报32,389.96点；NSE指数收盘下跌0.63%，报10,146.55点。
印度汇市：因公共假期周四和周五休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.8%，报1,138.64点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.95%，报586.77点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.27%，报57.2725；卢布兑欧元贬值0.27%，报67.91。(完)
编译 王兴亚；审校 张若琪