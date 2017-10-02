金砖国家：10月2日股汇市收盘纵览

路透10月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月2日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.12%，报1,082.97点。

中国股市：因国庆节假期休市。

中国汇市：因国庆节假期休市。

香港股市：因国庆节休市。

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巴西股市：继第三季创出八年来最好季度表现后，周一股市上下摆动，投资者等待有关巴西总统特梅尔为推进改革所采取的举措的更多信号。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.09%，报74,359.825点，盘中曾一度下跌0.6%。

巴西汇市：巴西雷亚尔也上下摆动，交易员交投谨慎。雷亚尔兑美元收报3.1545/52，上日收报3.1669/76。

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南非股市：收盘小幅上涨，南非市值最大的公司Naspers上涨1.8%，为股指贡献了最大的点数涨幅，瑞银集团之前上调了这家电商的目标股价。指标Top-40指数收盘上涨0.47%，报49,609.58点；大盘综合指数收盘上涨0.36%，报55,778.27点。

南非汇市：兰特下跌，因美元走高

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印度股市：因公共假日休市。

印度汇市：因公共假日休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.71%，报1,128.69点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.63%，报582.06点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.75%，报57.9125；卢布兑欧元升值0.01%，报67.93。(完)