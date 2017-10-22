金砖国家：10月20日股汇市收盘纵览

路透10月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月20日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.25%，报1,119.69点。

中国股市：沪综指缩量小幅收升，上海自贸港题材股表现突出

中国汇市：客盘偏结汇推动人民币微收升，短期料延续宽幅波动

香港股市：恒指收高1.2%，因中国“明斯基时刻”忧虑消退

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巴西股市：上涨，得益于基本金属价格自前几日的大跌中反弹，指标股指Bovespa指数收盘上涨0.14%，报76,390.512点。

巴西汇市：走贬，因特朗普税改前景提振美元。雷亚尔兑美元收报3.1889/98雷亚尔，上日收报3.1747/60。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.15%，报51,600.66点；大盘综合指数收盘上涨0.09%，报57,948.66点。海外营收占较大比重、在兰特贬值时倾向于上涨的个股对指数贡献最大，权重股Naspers收高1.29%。

南非汇市：兰特下跌，受副总统拉马福萨可能被革职的报导拖累

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适逢公众假期，印度股汇市休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.37%，报1,134.45点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.64%，报583点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.37%，报57.4825；卢布兑欧元升值0.25%，报67.74。(完) (编译 郑茵 审校 李爽)