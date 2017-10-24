金砖国家：10月23日股汇市收盘纵览

路透10月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月23日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.34%，报1,115.9点。

中国股市：沪综指续小幅收升，政策利好预期提振十九大概念股走强

中国汇市：人民币收跌近200点受客盘需求主导，短期料延续宽幅波动

香港股市：收盘下跌，地产及金融股疲软不振

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巴西股市：下跌逾1%，因投资者在众议院的一项重要表决前避免进行风险性押注，这次表决将决定是否把总统特梅尔涉嫌受贿案提交最高法院审理。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.28%，报75,413.130点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2305/11，上日收报3.1883/93。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.13%，报51,669.89点；大盘综合指数收盘上涨0.09%，报57,999.6点。

南非汇市：兰特下跌，财长预算讲话前交投谨慎

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印度股市：收高，电信类股上扬。信实工业(Reliance Industries)旗下部门Jio上周上调数据资费，点燃对该公司将在这个获利受到挑战的领域引导更多定价规定的憧憬。BSE指数收盘上涨0.36%，报32,506.72点；NSE指数收盘上涨0.38%，报10,184.85点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.0175，上交易日收报65.035。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.3%，报1,131.08点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.52%，报579.99点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.12%，报57.55；卢布兑欧元升值0.22%，报67.59。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)