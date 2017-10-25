金砖国家：10月24日股汇市收盘纵览

路透10月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月24日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.23%，报1,113.32点。

中国股市：沪综指连三日收升，指标股走势稳健券商股领涨

中国汇市：人民币小幅收升交投区间趋窄，部分机构倒量致成交放大

香港股市：恒指下跌，市场显出流动性趋紧迹象

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.24%，报76,350.193点，因纸浆生产商Fibria SA股价跳涨。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2467/73，上日收报3.2305/11，外界担心议员对总统特梅尔结构性改革计划的支持减弱。

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南非股市：收低，因投资者在财长吉加巴周三发表预算讲话前避免大举押注。指标Top-40指数收盘下跌0.14%，报51,597.49点；大盘综合指数收盘下跌0.16%，报57,904.72点。

南非汇市：兰特下跌，因投资者在财长发表预算讲话前保持谨慎

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印度股市：连续第二天走高，Asian Paints Ltd因季度财报强劲而跳涨，国有银行股亦上扬，因媒体报导称政府可能会对该行业注入更多资金。BSE指数收盘上涨0.31%，报32,607.34点；NSE指数收盘上涨0.22%，报10,207.7点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.055，上日收报65.0175。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.36%，报1,127.03点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.06%，报579.65点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.12%，报57.62；卢布兑欧元贬值0.35%，报67.8275。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)