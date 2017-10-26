金砖国家：10月25日股汇市收盘纵览

路透10月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月25日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.07%，报1,114.09点。

中国股市：沪综指收升至近22个月新高，场内观望氛围仍浓成交量能有限

中国汇市：人民币小幅收跌，十九大后波动率料重新上升

香港股市：收盘上涨，受中资企业股价上涨提振

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巴西股市：横盘整理，投资者大多避免在众议院的一项重要表决前进行风险性押注，这次表决将决定是否把总统特梅尔涉嫌受贿案提交最高法院审理。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.42%，报76,671.132点。

巴西汇市：横盘整理，雷亚尔兑美元收报3.2444/51，上日收报3.2467/73。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.5%，报51,857.61点；大盘综合指数收盘上涨0.38%，报58,123.13点。

南非汇市：兰特跌至年内最低，因南非预算财赤规模令人意外

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印度股市：创纪录收盘高位，因内阁公布324亿美元资本重组计划后银行股跳涨，同时建筑股也因政府公布一项大规模的全国铁路兴建计划而劲扬。BSE指数收盘上涨1.33%，报33,042.5点；NSE指数收盘上涨0.86%，报10,295.35点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.89，上日收报65.055。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.79%，报1,118.13点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.9%，报574.41点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.22%，报57.745；卢布兑欧元贬值0.58%，报68.2225。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)