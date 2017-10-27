金砖国家：10月26日股汇市收盘纵览

路透10月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月26日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.53%，报1,108.16点。

中国股市：沪综指续收创近22个月新高，贵州茅台业绩超预期提振市场信心

中国汇市：美指回调人民币收升，关注晚间欧央行缩减购债计划细节

香港股市：追随美股收跌，关注欧洲央行会议

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.01%，报75,896.353点。

巴西汇市：拉美货币走贬，因市场押注美国总统特朗普将提名一位更偏鹰派的人士担任美联储新主席。雷亚尔兑美元收报3.2840/46，上日收报3.2444/51。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.8%，报52,273.52点；大盘综合指数收盘上涨0.78%，报58,576.29点。金矿类指数上涨4.21%，铂金矿类指数劲扬7.21%，因投资者选择可望受惠于兰特走软的资源类股。

南非汇市：兰特下跌，因南非财长意外上调预算赤字预估

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印度股市：连续第二天创纪录收盘高位。BSE指数收盘上涨0.32%，报33,147.13点；NSE指数收盘上涨0.47%，报10,343.8点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.82，上日收报64.89。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.01%，报1,118.19点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.25%，报572.98点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.19%，报57.855；卢布兑欧元升值1.2%，报67.405。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)