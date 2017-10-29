金砖国家：10月27日股汇市收盘纵览

路透10月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月27日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.19%，报1,110.22点。

中国股市：沪综指续收创近22个月新高，大盘维持3,400点上方震荡整固

中国汇市：人民币收跌至一个月新低，欧央行鸽派举措拖累人民币

香港股市：收高，美股涨势带来提振

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巴西股市：受一系列强劲企业财报推动收高。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.1%，报75,975.712点。巴西国家石油公司(Petrobras)收高1.8%，得益于原油价格上涨。

巴西汇市：雷亚尔兑美元追随多数拉美货币走强，因有报导称，美国总统特朗普更倾向于提名美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔担任下一任联储主席。外界认为他的货币政策立场比其他两位候选人更偏温和。雷亚尔兑美元收报3.2430/38雷亚尔，上日收报3.2840/46。

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南非股市：温和收高，指标Top-40指数收盘上涨0.25%，报52,403.45点；大盘综合指数收盘上涨0.24%，报58,714.04点。

南非汇市：兰特微幅反弹，本周走势艰难

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印度股市：中断连续四个交易日涨势收低，因Yes Bank和印度石油公司(IOC)业绩令人失望拖累大盘，且投资者继续对近期表现出众的个股获利了结。BSE指数收盘上涨0.03%，报33,157.22点；NSE指数收盘下跌0.2%，报10,323.05点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.045，上日收报64.82。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.04%，报1,118.62点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.3%，报574.68点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.35%，报58.06；卢布兑欧元贬值0.01%，报67.41。(完)