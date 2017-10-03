金砖国家：10月3日股汇市收盘纵览

路透10月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月3日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.3%，报1,097.03点。

中国股市：因国庆节假期休市。

中国汇市：因国庆节假期休市。

香港股市：恒指收高2.25%，中国央行自明年起定向降准提振银行股

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨3.23%，报76,762.913点，创今年以来的最大单日百分比涨幅，受巴西国家石油公司(Petrobras)股价跳涨驱动。该股收盘上涨逾4%，因巴西矿业与能源部长周一晚间在接受采访时说，从长期来看，将巴西国家石油公司私有化是可行的。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1454/61，上日收报3.1545/52。

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南非股市：收盘上涨，受Napsers和矿业股上涨推动，因部分薪资谈判已经解决，且一些矿产品价格企稳。指标Top-40指数收盘上涨1.07%，报50,139.93点；大盘综合指数收盘上涨1.04%，报56,358.26点。

南非汇市：兰特跌至六个月低位，因美元上涨和担忧南非经济

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印度股市：连续第三日收盘上涨，因强劲的月度销售带动塔塔汽车等汽车类股上扬，投资者也将注意力转向印度央行周三的政策会议。BSE指数收盘上涨0.68%，报31,497.38点；NSE指数收盘上涨0.72%，报9,859.5点。塔塔汽车收盘涨3.6%。

印度汇市：卢比兑美元收报65.495，上交易日收报65.35。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.11%，报1,129.9点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.08%，报581.59点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.02%，报57.9；卢布兑欧元贬值0.18%，报68.055。(完)