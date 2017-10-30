金砖国家：10月30日股汇市收盘纵览

路透10月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月30日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.48%，报1,115.53点。

中国股市：沪综指收挫创逾两个半月最大单日跌幅，资金面偏紧叠加卖压加重

中国汇市：人民币小幅收升，波动区间较小机构趁机做大成交量

香港股市：恒生指数收跌，受中国内地市场下挫拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.55%，报74,800.334点。多数拉美股市下跌，交易员等待美联储主席人选提名，这应能为未来数月美国的升息步伐给出进一步指引。

巴西汇市：雷亚尔走软，因投资者担心巴西总统特梅尔通过撙节措施的能力。对特梅尔结构性改革的担忧，已推动雷亚尔创下5月中旬以来的最大单周跌幅。雷亚尔兑美元收报3.2813/19，上日收报3.2430/38。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.14%，报52,479.18点；大盘综合指数收盘上涨0.28%，报58,879.14点。银行股反弹，涨幅居前。

南非汇市：兰特上涨，上周遭预算赤字重挫

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印度股市：创下收盘纪录高位，受国有银行涨势推动，因印度政府的资本重组计划持续提升人气，同时原油价格走高提振能源类股。BSE指数收盘上涨0.33%，报33,266.16点；NSE指数收盘上涨0.39%，报10,363.65点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.85，上一交易日收报65.045。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.49%，报1,124.05点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.37%，报576.81点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.15%，报57.9725；卢布兑欧元贬值0.19%，报67.54。(完)