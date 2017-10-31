金砖国家：10月31日股汇市收盘纵览

路透11月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月31日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.32%，报1,119.08点。

中国股市：沪综指缩量反弹，杀跌动能减弱大盘窄幅震荡

中国汇市：人民币收升逾200点创十日新高，市场期待美联储下任主席人选

香港股市：小幅收低，中国PMI数据逊于预期遏制了风险意愿

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.66%，报74,308.490点。巴西支付服务商Cielo SA股价上涨，帮助抑制股市跌幅。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2718/28，上日收报3.2813/19。

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南非股市：小升，但技术面因素限制涨幅。指标Top-40指数收盘上涨0.17%，报52,570.2点，盘中触及纪录高位52,651.39点；大盘综合指数收盘上涨0.17%，报58,980.11点。

南非汇市：兰特下挫，因美国数据稳固带动美元恢复升势

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印度股市：小幅下跌，因投资者对最近上涨个股了结获利，但仍录得2016年3月以来的最大月度涨幅，因印度政府上周宣布向国有银行注资计划。BSE指数收盘下跌0.16%，报33,213.13点，但10月涨6.2%；NSE指数收盘下跌0.27%，报10,335.3点，当月涨5.6%，为三个月来最大单月涨幅。

印度汇市：卢比兑美元收报64.745，上日收报64.85。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.95%，报1,113.41点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.77%，报572.37点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.6%，报58.32；卢布兑欧元贬值0.58%，报67.93。(完) (整理 王琛；审校 李爽)