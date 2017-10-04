金砖国家：10月4日股汇市收盘纵览

路透10月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月4日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.44%，报1,101.84点。

中国股市：因国庆节假期休市。

中国汇市：因国庆节假期休市。

香港股市：收盘上涨，金融股受中国宽松措施刺激冲高

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巴西股市：从纪录高点回落，但由于巴西经济已摆脱一个世纪以来最严重衰退，分析师认为股市近来的涨势将可持续。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.22%，报76,591.440点。

巴西汇市：上涨，因市场猜测美国总统特朗普的下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)人选，或许不及之前预计的另一位人选那样强硬。雷亚尔兑美元收报3.1307/14，上日收报3.1454/61。

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南非股市：收盘上涨，南非最大的食品杂货商Shoprite涨幅居前，收盘涨3.2%至约209兰特，受摩根士丹利上调该股目标价提振。指标Top-40指数收盘上涨0.8%，报50,542.41点；大盘综合指数收盘上涨0.7%，报56,750.03点。

南非汇市：兰特从六个月低位反弹，因美元走软盖过南非数据不佳的影响

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印度股市：连续第四日收高，印度央行之前维持政策利率不变，但采取措施向金融系统释放更多流动性，且对汽油和柴油减税提振了炼油商类股。BSE指数收盘上涨0.55%，报31,671.71点；NSE指数收盘上涨0.56%，报9,914.9点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.01，上日收报65.495。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.64%，报1,137.14点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.86%，报586.61点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.37%，报57.6875；卢布兑欧元升值0.35%，报67.82。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)