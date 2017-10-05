金砖国家：10月5日股汇市收盘纵览

路透10月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月5日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.08%，报1,102.76点。

中国股市：因国庆节假期休市。

中国汇市：因国庆节假期休市。

香港股市：因中秋节假期休市。

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巴西股市：盘中一度突破78,000点大关，为有史以来首次升至该点位上方，受经济加速复苏和降息前景提振。指标股指Bovespa指数最多上涨1.9%至纪录新高78,024点，但随后回吐大部分涨幅，收盘仅上涨0.03%，报76,617.529点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，因交易员在美国周五公布关键的非农就业报告前避免大规模押注。雷亚尔兑美元收报3.1514/24，上日收报3.1307/14。

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南非股市：主要股指收于纪录高位，因投资者从其他新兴市场的乐观走势中获得指引，买入从银行到矿业及电信等各类股。移动运营商Vodacom涨幅居前，收盘上扬2.17%至154.65兰特。指标Top-40指数收盘上涨0.48%，报50,786.4点,创纪录最高收位；大盘综合指数收盘上涨0.44%，报56,999.79点。

南非汇市：兰特下跌，因南非央行担忧国内经济且美元上涨

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印度股市：收盘下跌，结束四连涨，受印度工业信贷投资银行等金融类股下跌拖累，在印度央行一如预期维持利率不变后，市场缺乏新的刺激因素。BSE指数收盘下跌0.25%，报31,592.03点；NSE指数收盘下跌0.26%，报9,888.7点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.14，上日收报65.01。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.61%，报1,144.05点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.56%，报589.92点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.02%，报57.6975；卢布兑欧元升值0.45%，报67.5175。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)