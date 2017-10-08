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金砖国家：10月6日股汇市收盘纵览
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#亚洲
2017年10月8日 / 早上6点29分 / 13 天内

金砖国家：10月6日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透x月x日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月6日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.03%，报1,103.12点。

中国股市：因国庆节假期休市。

中国汇市：因国庆节假期休市。

香港股市：收于近10年最高，内地汽车和银行股助益大盘

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.73%，报76,054.719点。继上日股指触及历史新高后，投资者今日锁定获利。巴西国家石油公司(Petrobras)大跌，受原油价格下跌拖累。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1573/86，上日收报3.1514/24。拉美货币下滑，之前美国就业报告显示薪资上涨，令人愈发预期通胀将在未来数月提速。

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南非股市：连续第二日创下纪录收盘高位，指标Top-40指数收盘上涨0.44%，报51,010.38点；大盘综合指数收盘上涨0.41%，报57,231.87点。

南非汇市：兰特下跌，因美国就业数据巩固美联储升息预期

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印度股市：BSE指数收盘上涨0.7%，报31,814.22点；NSE指数收盘上涨0.92%，报9,979.7点，创逾8月16日以来最大单日涨幅；周线上涨1.95%，结束两周连跌并创7月以来最大单周涨幅。

印度汇市：卢比兑美元收报65.375，上日收报65.14。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.85%，报1,134.3点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.77%，报585.37点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.85%，报58.19；卢布兑欧元贬值1.13%，报68.28。(完) (编译 艾茂林; 审校 张明钧)

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