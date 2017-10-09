金砖国家：10月9日股汇市收盘纵览

路透10月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月9日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.25%，报1,100.41点。

中国股市：沪综指收升，长假期间利好效应有限大盘冲高回落

中国汇市：人民币收涨近200点成交缩量，FED加息预期料施压人民币

香港股市：收跌脱离10年高位，受获利了结打压

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巴西股市：铁矿石期货下跌打压淡水河谷股价挫低，拖累大盘指数。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.43%，报75,726.805点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1852/59，上日收报3.1573/86。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.61%，报51,323.23点；大盘综合指数收盘上涨0.52%，报57,530.11点，盘中一度触及57,750点的新高。

南非汇市：兰特跌至六个月低点，美国公债收益率上升拖累新兴市场货币普跌

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印度股市：受金融股和消费股的带动微幅收高；但在本周稍后企业财报季展开前，市场气氛审慎。BSE指数收盘上涨0.1%，报31,846.89点；NSE指数收盘上涨0.09%，报9,988.75点，双双创下两周来收盘高位。

印度汇市：卢比兑美元收报65.35，上日收报65.375。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.16%，报1,132.45点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.39%，报583.09点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.24%，报58.33；卢布兑欧元贬值0.32%，报68.4975。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)