金砖国家：11月1日股汇市收盘纵览

路透11月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月1日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.88%，报1,128.94点。

中国股市：沪综指小幅收升，市场分歧加大3,400点关口现反复争夺.SSCN]

中国汇市：人民币放量收升至两周新高，维持区间波动等待美联储政策方向

香港股市：收高1.2%，创近一个月最大涨幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.65%，报73,823.743点。不过巴西淡水河谷股价追随铁矿石价格涨势而走高，此前五个交易日累计下跌逾5%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2633/40，上日收报3.2718/28。拉美货币几乎持平，投资者在美联储宣布利率决定之前按兵不动，且在等待美联储下任主席提名人选出炉。

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南非股市：升至新高，追随全球股市涨势，并受矿业股提振。指标Top-40指数收盘上涨0.93%，报53,056.59点；大盘综合指数收盘上涨0.91%，报59,514.11点。两个股指均在盘中交投中创下新高。

南非汇市：兰特收复失地，静待美联储今日稍后宣布利率决定

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印度股市：收在纪录收盘高位，受金融类股上涨的驱动，且亚洲股市普遍走高提振人气。BSE指数收盘上涨1.17%，报33,600.27点；NSE指数首度升破10,400点关口，收盘上涨1.02%，报10,440.5点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.59，上日收报64.745。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.17%，报1,126.43点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.29%，报579.75点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.05%，报58.29；卢布兑欧元升值0.28%，报67.74。(完) (整理 王琛；审校 许娜)